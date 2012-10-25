Терехин: если НБУ держать курс 7.99 за доллар, - девальвации не избежать

Если Национальный банк Украины и в дальнейшем будет держать фиксированный курс гривны на уровне 7.99 за доллар то резкой девальвации гривни не избежать, ведь никаких экономических посылов для того, чтобы держать курс на уровне 7,99 нет.

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Сергей Терехин. «Если Национальный банк и в дальнейшем будет держать вот этот фиксированный курс 7,99, и тратить валютный резерв, то я напоминаю, что в феврале следующего года начинаются пиковые выплаты по внешним обязательствам, там около 10 миллиардов. С другой стороны, торговый баланс у нас минус десять миллионов c лишним, прямые инвестиции к нам не идут, текущий счет отрицательный, сократились также неторговые платежи - это то, что работники присылают в Украину, поскольку там они работу потеряли. То есть, никаких экономических посылов для того, чтобы держать курс 7,99 нет », - заявил Терехин.