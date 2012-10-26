При входе в ЦИК установили рентген-сканер

Как передает корреспондент УНИАН, сканер установлен в той части здания Киевской областной государственной администрации, в которой расположен офис Центральной избирательной комиссии.

Такой прибор установлен впервые. На предыдущих парламентских выборах в 2006 и в 2007 годах никаких дополнительных средств безопасности в ЦИК не было.

Кроме того, при входе в здание КОГА размещено объявление, в котором владельцев автомобилей, паркующих свои машины во дворе здания, просят освободить стоянку с 18 часов 26 октября до объявления официальных результатов выборов.