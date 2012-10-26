При входе в ЦИК установили рентген-сканер
02:54, 26 октября 2012Общество
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На входе в помещение Центральной избирательной комиссии установили рентген-сканер для осмотра вещей на наличие запрещенных предметов – оружия, ножей и средств самообороны.
Как передает корреспондент УНИАН, сканер установлен в той части здания Киевской областной государственной администрации, в которой расположен офис Центральной избирательной комиссии.
Такой прибор установлен впервые. На предыдущих парламентских выборах в 2006 и в 2007 годах никаких дополнительных средств безопасности в ЦИК не было.
Кроме того, при входе в здание КОГА размещено объявление, в котором владельцев автомобилей, паркующих свои машины во дворе здания, просят освободить стоянку с 18 часов 26 октября до объявления официальных результатов выборов.
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