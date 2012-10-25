Тягнибок: украинская экономика будет уничтожена ради интересов России

Об этом он сказал во время поездки в Ивано-Франковскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе «Свободы».

«Украинская промышленность в условиях Таможенного союза окажется просто таки задушенной в «братских объятиях» российских олигархов. Именно интересы России играют решающую роль в Таможенном союзе, и, несомненно, на пользу им украинская экономика будет просто уничтожена», - утверждает О.Тягнибок.

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По его убеждению, если Украина войдет в Таможенный союз, «можно поставить жирную точку» на модернизации украинской индустрии, внедрении новых и высоких технологий, создании конкурентоспособной на мировом рынке продукции.

«О том, что Таможенный союз выгоден в первую очередь экономике России, ярко свидетельствует пример Беларуси и Казахстана, продукция которых становится неконкурентоспособной в результате прозрачных таможенных границ с РФ», - отметил О.Тягнибок.