Яценюк хочет сказать России три «нет»

Председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк уверен, что недемократические выборы будут означать прекращение диалога с Украиной со стороны ЕС и угрозу вхождения страны в Таможенный союз.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт змін».

А.Яценюк убежден, что недавняя поездка Президента Украины Виктора Януковича в Россию носила не только предвыборный характер, но и имела целью фактически переговорный процесс о вступлении Украины в Таможенный союз.

По его словам, если выборы будут признаны нечестными и недемократическими, между Украиной и ЕС будет остановлен диалог, и Соглашение о политической ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС подписано не будет. «Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом также останется на точке замерзания. Это значит, что Украина фактически будет превращаться в страну наподобие Беларуси. И это значит, что следующим шагом будет решение этого Президента о вступлении Украины в Таможенный союз», - отметил А.Яценюк.

«Членство Украины в Таможенном союзе будет означать, что у государства останется только гимн, герб, флаг и офис Президента. Все остальные полномочия перейдут к соседней стране. В первую очередь экономические, а за экономическими последуют политические и военные», - подчеркнул он.

Объединенная оппозиция, по его словам, убеждена, что Украина должна быть частью Евросоюза. «Поэтому для нас крайне важно подписание и ратификация Соглашения о зоне свободной торговли и политической ассоциации с ЕС», - сказал он.

А.Яценюк подчеркнул, что Украина должна иметь партнерские отношения и с Российской Федерацией, однако «с тремя нет»: «Нет - Таможенному союзу. Нет - военному блоку. Нет - русскому языку как государственному».

«С такими внешнеполитическими приоритетами Объединенная оппозиция будет работать в новом парламенте», - добавил А.Яценюк.