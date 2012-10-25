Киевская администрация выбрала площадку для строительства делового района

05:12, 25 октября 2012
Общество
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Киевская городская государственная администрация готовит проектную документацию для строительства международного делового района «Киев-Сити» на левом берегу столицы в районе Княжего затона.

ул. Княжий затон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя горадминистрации Руслан Крамаренко во время заседания Комитета по экономическим реформам КГГА.

«Площадку выбрали под сооружение «Киев-Сити» в Княжем затоне. Там около 50 га отрабатывется. Мы сейчас готовим презентацию концепции реализации этого проекта. Сейчас это пока рабочая документация. Там есть и частные владельцы, и не занятые территории. Проект собираем и позже презентуем», - отметил он в комментарии журналистам.

В соответствии с законодательством, город должен обеспечить подведение инженерных коммуникаций к «Киев-Сити», і сейчас проводятся соответствующие расчеты, сколько денег на это нужно.

На заседании Комитета по экономическим реформам речь шла, в частности, что власть Киева планирует обратиться к правительству страны с предложением помочь в финансировании строительства сетей.

Справка УНИАН. Во время первого Киевского инвестиционного форума, на котором был презентован проект строительства «Киев-Сити», сообщалось, що для його реализации рассматривается пять участков: на Одесской площади (площадью 240 га), на Днепровской набережной (140 га), на Нижней Теличке (160 га), на Осокорках-Пивничных (150 га), возле озера Вырлица (110 га).

Речь шла о сносе Ипподрома с целью строительства на его месте района «Киев-Сити».

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Начало строительства первой очереди международного делового района «Киев-Сити» планируют в IV квартале 2014 года.

Предусматривается, что до конца текущего года начнутся подготовительные работы по проекту и его реализация.

По словам главного архитектора Киева Сергея Целовальника, в первом квартале 2013 года планируется провести тендер на девелопмент отдельных объектов в составе района, а в конце 2014 года — начать реализацию первой очереди проекта.

29 марта с.г. председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов подписал шесть меморандумов о сотрудничестве и намерениях реализовать инвестиционные проекты в столице на общую сумму свыше 30 млрд грн. Серед них - меморандум с Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины о реализации проекта международного делового района «Киев-Сити» как составляющей национального проекта «Города будущего».

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