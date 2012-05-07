На месте Киевского ипподрома могут построить бизнес-центр

В столице разгорается очередной скандал. Реагируя на заявление власти о том, что ипподром вошел в список пяти площадок, где могут возвести офисный центр «Киев-сити», а новый ипподром тогда построят в районе «Пирогово», администрация и люди причастные к ипподрому написали письма киевской власти и президенту.

О переносе киевского ипподрома в Пирогово заявил на онлайн-конфереции в «Сегодня» замглавы КГГА Руслан Крамаренко. По его словам, 38 га земли определили как одну из вероятных площадку для строительства «Киев-сити».

«На самом деле ипподром в нынешнем виде использоваться не может. Нужно вложить несколько миллионов долларов, чтобы он соответствовал современным стандартам и чтобы там можно было проводить скачки. Всегда ипподромы строили за городом. А если город сможет выручить несколько сотен миллионов долларов в бюджет от реализации этого проекта, а потом построить новый ипподром за $3—5 млн, то почему надо от них отказываться?» — сказал Крамаренко.

Такое известие на ипподроме встретило бурю возмущения. «Какие высотки? Нынешний ипподром строили 45 лет назад практически на воде. Под будущие трибуны пришлось забивать 1270 свай, поскольку здесь протекают две подземные реки. Кроме того, здесь работают 100 человек — лучших наездников, ветврачей. Если они останутся без работы на несколько лет, они больше сюда не вернутся. А как добираться в «Пирогово» людям, которые нуждаются в иппотерапии?» — сказал директор ипподрома Александр Шинкаренко.

По словам директора и президента международной ассоциации «Беговое сообщество» Павла Бабутина, киевский ипподром по своей конфигурации и беговым дорожкам такой, как в Европе. Но он нуждается в ремонте, поскольку его тут не было с 1972 года, когда на ипподроме проводился чемпионат Европы по конному троеборью.

Сейчас ипподром в плачевном состоянии. Администрация пытается делать ремонты своими силами, но доходы комплекса очень снизились после запрета тотализатора. По словам экспертов на приведение ипподрома в соответствие с мировыми нормами требуется около 20 млн евро.

В мэрии же Киева говорят, что шансы на то, что под «Киев-сити» выберут именно площадку ипподрома, минимальны — ориентация идет на левый берег.