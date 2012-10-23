Бизнесмен «заказал» конкурента - убийство имитировала милиция

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, местные оперативники получили оперативную информацию о том, что один из местных частных предпринимателей хочет устранить своего конкурента по бизнесу с помощью услуг наемного убийцы. Было установлено, что киллеру, который согласится совершить убийство, было обещано в качестве аванса 4 тыс. грн, а после выполнения работы заказчик должен был выплатить еще 15 тыс. грн.

Работники милиции разработали специальную операцию, которая имела целью сохранить жизнь бизнесмену и задержать злоумышленника. Во время подготовки правоохранители узнали, что заказчик убийства требует от исполнителя предоставления ему определенных доказательств и гарантий того, что конкурент – мертвый, а именно фото убитого и его документы. Тщательно подготовившись, оперативники начали вести с злоумышленником свою игру, которую последний принял. Работники милиции имитировали похищение жертвы, после чего заказчику было передано фото с якобы убитым предпринимателем. Мужчина был доволен работой киллера и передал ему еще 5 тыс. грн, а остальные деньги пообещал заплатить только после того, как увидит тело конкурента и место его захоронения.

При передаче остальных денег предпринимателя-заказчика задержали «на горячем». При обыске автомобиля задержанного работники милиции обнаружили фото с изображением имитируемого трупа и пистолет марки ТТ с патронами. Злоумышленник был доставлен в Каневский райотдел милиции для дачи объяснений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УКУ (преднамеренное убийство), данное преступление карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением. Следствие продолжается.