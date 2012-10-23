Турок с болгарским паспортом пытался попасть в Германию через Украину

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, этот гражданин с фальшивыми документами был задержан в аэропорту Одессы.

В ходе контроля лиц, прибывших рейсом из Стамбула, пограничники обратили внимание на мужчину, который предоставил загранпаспорт гражданина Болгарии. Тщательнее проверив документ, часовые границы выяснили, что он частично подделан. На страницу с учредительными данными были занесены другие данные и фотокарточка. Сам мужчина оказался 42-летним гражданином Турции. Он рассказал, что паспорт болгарина он приобрел в Стамбуле за 3 тысячи евро и пытался попасть в Германию для дальнейшего трудоустройства.

Теперь мужчине запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года, он отправлен обратным рейсом в страну вылета.