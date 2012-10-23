Обмудсмен рекомендует писать про видео большими буквами

Об этом УНИАН сообщили в Управлении информационной политики и аналитической деятельности Секретариата Уполномоченного по правам человека.

Согласно сообщению, Омбудсмен рекомендует внести изменения в пункт 1.5 Порядка осуществления видеонаблюдения на избирательных участках с использованием средств видеонаблюдения, доступа и контроля над функционированием системы видеонаблюдения во время проведения выборов народных депутатов 28 октября, утвержденного постановлением ЦИК от 13 сентября № 892.

В частности, изложить текст информационной таблички форматом А4 в такой редакции «В помещении ведется видеонаблюдение. В КАБИНКЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НЕ ВЕДЕТСЯ» (прописными буквами). О результатах Уполномоченный просит проинформировать ее до 24 октября этого года.

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Ранее представители Всеукраинской общественной организации «Альянс «Майдан» по результатам электорального мониторинга избирательного процесса выразили обеспокоенность относительно обеспечения гарантий тайного волеизъявления граждан в связи с видеонаблюдением на избирательных участках. В частности, ОО «Альянс «Майдан» обратило внимание на обеспокоенность избирателей в связи с проведением видеофиксации, что в результате, по их мнению, может привести к снижению явки граждан во время выборов.