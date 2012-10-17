Сегодня заработала система видеонаблюдения на выборах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Ситроникс ИТ» в Украине.

Портал www.vybory2012.gov.ua позволит пользователям сети Интернет в реальном времени наблюдать за выборами в Верховную Раду из любой точки мира.

С 18 октября система начнет функционировать в режиме регистрации пользователей. Для работы на портале можно авторизоваться через популярные ИТ-сервисы: Google, "Яндекс", Mail.Ru, социальные сети "ВКонтакте", Facebook, Twitter и LinkedIn, а также OpenID или пройти несложную процедуру регистрации на портале.

На портале www.vybory2012.gov.ua можно будет формировать список избирательных участков для просмотра трансляции выборов 28 октября. Для этого в поисковое поле в верхней части сайта надо ввести номер участка или название населенного пункта. В зависимости от запроса будут найдены населенные пункты по их названиям или избирательные участки по номерам. Также с помощью интерактивной карты можно будет найти интересующие адреса участков и добавить их в список просмотра.

В день выборов, 28 октября, можно будет видеть изображение с двух камер, расположенных на избирательном участке. Переключатель помещён над видеоплеером; название выбранной камеры выделяется.

Со службой поддержки портала www.vybory2012.gov.ua можно будет связаться по телефону 0-800-506-012 или с помощью формы обратной связи на сайте.

Проект реализован компанией «Ситроникс ИТ» в Украине. Главными партнерами проекта выступили «Укртелеком», «Датагруп», «МТС Украина», «Интертелеком», Wireless Development Alliance, а также «Укрпочта».

Как известно, компания «Ситроникс ИТ» в Украине была выбрана исполнителем работ по созданию системы видеонаблюдения на парламентских выборах согласно постановлению Кабинета министров № 583-р от 20 августа 2012 года.

Согласно техническому заданию, система охватила 32,2 тыс. участковых избирательных комиссий и может обеспечить 300 тыс. одновременных подключений для просмотра видеотрансляций в Интернете.

На каждом участке установлено оборудование в составе ноутбука Hewlett-Packard на базе процессора i5, двух web-камер высокого разрешения Logitech C310, периферийных устройств и средств коммутации.

Стоимость работ по контракту составляет 122,6 млн долларов (993,6 млн грн). Для подключения избирательных комиссий к системе («последняя миля») используются фиксированная, мобильная и спутниковая связь, которую обеспечивают компании «Укртелеком», «МТС Украина», «Интертелеком» и «WirelessDevelopmentAlliance».

«Ситроникс Информационные Технологии» - один из ведущих поставщиков решений, продуктов и услуг в области информационных технологий в Восточной Европе и СНГ (включает компании «Ситроникс Информационные Технологии» в Украине, России и Беларуси). Компания входит в состав Группы ОАО «Ситроникс» (Россия).