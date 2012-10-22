В «Укрпочте» за кражу кофты уволили все руководство отделения в Днепропетровске
После скандальной публикации в Фейсбуке фотографии сотрудницы Укрпочты, одетой в украденную кофту, которую не доставили клиенту, в этом отделении уволили все руководство.
Гендиректор «Укрпочты» Оксана Плотникова сообщила что факт кражи сотрудницей почты действительно был подтвержден после проведения служебного расследования, пишет Forbes.ua
Плотникова также сообщила, что были уволены начальник и заместитель начальника отделения. Кроме того был компенсирован материальный ущерб клиенту «Укрпочты», ему также были принесены личные извинения руководителями.
Как сообщал УНИАН, скандал с посылкой разгорелся в пятницу, 19 октября, после того как в Facebook стали массово распространять запись одного из пользователей о краже посылки сотрудницей днепропетровского отделения "Укрпочты".
Клиентка Наталья случайно обнаружила, что в пропавшую из посылки кофту, заказанная по каталогу, была одета сотрудница почтового отделения.
Наталья сфотографировала сотрудницу почты в этой кофте и вывесила фото с рассказом о случившемся, в соцсети. В этот же день руководство уволило почтальона с работы по статье КЗоТ, о чем было сообщено на официальной странице "Укрпочты" в Facebook. А Наталье вернули на почте стоимость вещи - 630 грн.