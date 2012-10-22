В «Укрпочте» за кражу кофты уволили все руководство отделения в Днепропетровске

Гендиректор «Укрпочты» Оксана Плотникова сообщила что факт кражи сотрудницей почты действительно был подтвержден после проведения служебного расследования, пишет Forbes.ua

Плотникова также сообщила, что были уволены начальник и заместитель начальника отделения. Кроме того был компенсирован материальный ущерб клиенту «Укрпочты», ему также были принесены личные извинения руководителями.

Как сообщал УНИАН, скандал с посылкой разгорелся в пятницу, 19 октября, после того как в Facebook стали массово распространять запись одного из пользователей о краже посылки сотрудницей днепропетровского отделения "Укрпочты".

Клиентка Наталья случайно обнаружила, что в пропавшую из посылки кофту, заказанная по каталогу, была одета сотрудница почтового отделения.

Наталья сфотографировала сотрудницу почты в этой кофте и вывесила фото с рассказом о случившемся, в соцсети. В этот же день руководство уволило почтальона с работы по статье КЗоТ, о чем было сообщено на официальной странице "Укрпочты" в Facebook. А Наталье вернули на почте стоимость вещи - 630 грн.