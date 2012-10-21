Установлены личности троих погибших при падении самолета в Крыму

В Крыму установлены личности пилота и двоих пассажиров, погибших 20 октября в результате падения легкомоторного самолета, выполнявшего рейс из Днепропетровской области в Евпаторию.

Как сообщает пресс-служба крымского Управления МЧС, управлял самолетом SOKATA ТВ-20 житель Луганска, 1968 года рождения. Погибли также двое жителей Днепропетровска, 1963 и 1966 годов рождения.

Керченская прокуратура по надзору за исполнением законов в транспортной сфере 20 октября возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, приведшее к гибели людей), сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Как сообщал УНИАН, самолет упал на поле в Советском районе Крыма.