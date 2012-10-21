У «караванского стрелка» нашлись последователи в России

Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД РФ.

"Вечером в субботу несколько неизвестных попытались войти в ТЦ, однако при прохождении через металлодетектор сработал сигнал", - отметили в пресс-службе.

Охранник попытался проверить входящих молодых людей, но один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в него.

По словам собеседника, после произошедшего молодые люди скрылись на автомобиле.