У «караванского стрелка» нашлись последователи в России
12:39, 21 октября 2012Общество
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В Москве несколько неизвестных открыли стрельбу на входе в ТЦ "Европейский".
Возврат 90-тых?..
Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД РФ.
"Вечером в субботу несколько неизвестных попытались войти в ТЦ, однако при прохождении через металлодетектор сработал сигнал", - отметили в пресс-службе.
Охранник попытался проверить входящих молодых людей, но один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в него.
По словам собеседника, после произошедшего молодые люди скрылись на автомобиле.
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