Ющенко поручил Януковичу срочно разобраться в обстоятельствах трагедии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнование семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в жилом доме в г. Днепропетровске.

Как сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, В.ЮЩЕНКО держит ситуацию под контролем, губернатор Днепропетровской области докладывает Президенту о ходе работ по ликвидации последствий аварии.

Президент поручил премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ срочно разобраться в обстоятельствах трагедии и доложить о причинах аварии.

Также Глава государства обратился к правительству принять все необходимые меры для помощи семьям погибших и пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, в 10.45 в Днепропетровске произошел взрыв бытового газа в жилом доме, расположенном на массиве Победа, ул. Мандриковская, 127.

По данным пресс-службы городского председателя Днепропетровска, в результате взрыва, по предварительным данным, погибли 8 человек, 21 человек госпитализирован, в том числе – четверо детей. Все жители дома на данный момент эвакуированы.