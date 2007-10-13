Ветераны УПА хотят не льгот, а признания

На Прикарпатье 1290 живых ветеранов Украинской повстанческой армии ожидают государственного признания, а не льгот. Об этом заявил УНИАН председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий ВОЛОДИМИРСКИЙ.

По его словам, «воины Украинской повстанческой армии должны быть признаны как участники Второй мировой войны на уровне государства. И только тогда будет восстановлена историческая справедливость».

Отвечая на вопрос о примирении между воинами Повстанческой армии и советскими солдатами, Ф.ВОЛОДИМИРСКИЙ заметил, что главным для ветеранов УПА является то, «чтобы о временах 1941-1945 годов говорили правду, а не искажали исторические факты».

«Мы хотим одного: чтобы воины УПА были признаны как участники Второй мировой войны. Никаких льгот нам не нужно. И примирение также нам не нужно, мы ни с кем не ссорились, ничего не делили с ветеранами Великой Отечественной», - сказал Ф.ВОЛОДИМИРСКИЙ. По его словам, «мы с фронтовиками не воевали, и живем по-приятельски, ходим друг к другу в гости». «Но с энкаведистами, которые меня раненого, как и моих побратимов, жестоко пытали и не раз угрожали пристрелить, которые издевались над нами в концлагерях и тюрьмах, вывозили наших матерей, родителей, родных в Сибирь, - мириться не собираемся», - отметил Ф.ВОЛОДИМИРСКИЙ.

«Мы хотим, утвердить историческую справедливость. Мы требуем одного: признать нас участниками национально-освободительной борьбы, ведь мы воевали под желто-синим флагом, под трезубом и умирали с «Ще не вмерли України…» на устах», - заявил председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края.

Справка УНИАН. 14 октября 1942 года в лесах Волыни была создана Украинская повстанческая армия. Депутаты Ивано-Франковского областного совета еще в 1996 г. приняли решение «О статусе ветеранов ОУН-УПА, гарантиях и их социальной защите». Ветераны УПА на территории Прикарпатья приравнены к ветеранам Второй мировой войны. Подобные решения приняли и другие областные советы Западной Украины. Однако их признание на уровне государства до сих пор остается обещаниями политиков и власти.