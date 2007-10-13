КПУ обратилась к Генпрокуратуре и СБУ

Коммунистическая партия Украины просит Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины обратить внимание на то, что указ Президента Виктора ЮЩЕНКО о праздновании годовщины УПА является нарушением Конституции Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КПУ.

Компартия Украины расценивает подписание В.ЮЩЕНКО указа о праздновании 65-й годовщины создания УПА как “реабилитацию пронацистских формирований, которые в годы Второй мировой войны присягнули на верность гитлеровской Германии, вели вооруженную борьбу против собственного народа и запятнали себя этническими чистками на территории Европы”, - отмечается в документе.

КПУ обращает внимание Генеральной прокуратуры и СБУ на тот факт, что опубликованный на официальном сайте Президента указ о праздновании годовщины УПА – “это прямое нарушение В.ЮЩЕНКО Конституции Украине в части пропаганды и поддержки на государственном уровне идеологии, которая осуждена мировым обществом и Нюрнбергским трибуналом”.

“Мы обращаемся ко всем государственным институтам и гражданам с предупреждением об уголовной ответственности за разжигание национальной вражды и пропаганды неонацистских взглядов, которая наступит в результате выполнения преступного указа”, - заявляют коммунисты.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил местной власти разработать при участии общественности мероприятия по празднованию 14 октября 2007 года 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

В.ЮЩЕНКО обязал Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации предпринять меры по улучшению социально-бытового и медицинского обслуживания бывших участников украинского освободительного движения, провести работу по изучению их повседневных нужд, изыскать возможности предоставления ветеранам украинского освободительного движения адресной материальной помощи и вручения им памятных подарков.

Кроме того, Кабинету Министров Президент поручил ускорить решение в установленном порядке совместно с Львовской областной государственной администрацией вопроса о сооружении в городе Львове памятника Роману Шухевичу.

Киевской городской государственной администрации дано задание принять меры по завершению в 2008 году строительства и благоустройства в городе Киеве парка чествования борцов за независимость Украины.

Как отмечается в указе, он подписан целью восстановления национальной памяти и исторической справедливости, укрепления общественного согласия, консолидации общества и по случаю 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, в поддержку инициативы широких кругов общественности, Всемирного юбилейного организационного комитета по празднованию 100-летия со дня рождения Романа Шухевича и 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.