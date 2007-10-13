Кузьмук полюбил украинскую милицию

Вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК считает преждевременным и неэффективным назначение на должность министра внутренних дел гражданского министра или политика.

Об этом А.КУЗЬМУК заявил вчера журналистам в Судаке (Крым), где проходила плановая коллегия МВД Украины.

«Вникая в дела украинской милиции и уже полюбив ее, я прихожу к выводу, что менталитет, традиции Украины создают условия, что назначение цивильного министра или политика (является – УНИАН) преждевременным и неэффективным», - сказал А.КУЗЬМУК. "Милицию должен возглавлять профессионал", - добавил он.

А.КУЗЬМУК выразил надежду, что при назначении нового главы МВД, которое произойдет в ближайшее время, поскольку Василий ЦУШКО подал заявление об отставке с должности, не будет «позорной новейшей украинской традиции, когда всех увольняют и под себя назначают», и люди работают «по заказу, а не по закону».

Вице-премьер назвал ненормальным, что из-за смены руководства МВД за 2-3 года несколько раз менялись начальники региональных подразделений милиции. При этом А.КУЗЬМУК отметил, что сегодня снова могут поменяться милицейские руководители в регионах, причем они могут быть назначены «по принципу голосования, (тех сил – УНИАН) которые прошли (в парламент - УНИАН)». «Тогда ни о каком профессионализме не может быть и речи», - подчеркнул А.КУЗЬМУК

«Сегодня ситуация в МВД стабильна, назначены профессионалы, - отметил А.КУЗЬМУК. - Сегодня будет преступным в очередной раз проводить люстрацию в МВД по политическому признаку. Нужно дать возможность, чтобы милиция, пользуясь законом, Конституцией и исключительно ею, а не телефонным правом выполняла свои основные задачи».

В свою очередь, и.о. министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО заявил, что милиция «на 100%» уже не выдержит, если в очередной - уже третий - раз произойдет смена руководства милиции в городах и районах страны.