Американский суд приговорил российского дипломата к 4 годам тюрьмы

Федеральный суд Нью-Йорка приговорил российского дипломата Владимира КУЗНЕЦОВА к четырем годам и трем месяцам заключения по обвинению в сговоре с целью отмывания денег.

Как сообщает НТВ, В.КУЗНЕЦОВ пришел в ООН в 1999 году, и во главе Комитета ООН по бюджетным делам он несколько лет был самым высокопоставленным сотрудником из всех российских граждан. Через 6 лет, когда его арестовывали агенты ФБР по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, генсек ООН Кофи АННАН лично снял с В.КУЗНЕЦОВА иммунитет от уголовного преследования.

По данным американской прокуратуры, за несколько лет В.КУЗНЕЦОВ переправил на свои оффшорные счета сотни тысяч долларов, которые ему якобы передавал другой сотрудник ООН Александр ЯКОВЛЕВ.

А.ЯКОВЛЕВ брал взятки с компаний, получавших через ООН выгодные контракты по программе «Нефть в обмен на продовольствие». Весь судебный процесс против В.КУЗНЕЦОВА был построен на показаниях самого А.ЯКОВЛЕВА, который согласился сотрудничать со следствием в обмен на смягчение наказания. Именно поэтому, считает российская сторона, суд не мог быть объективным.

22 октября В.КУЗНЕЦОВ, который наотрез отказывается признать себя виновным, должен будет отправиться в американскую тюрьму в штате Пенсильвания, где проведет под стражей четыре года. Три месяца он уже отсидел в тюрьме сразу после своего ареста.

После отбывания наказания еще два года он будет вынужден находиться под неусыпным наблюдением полиции США. Решение о депортации дипломата в Россию может быть рассмотрено только после того, как он выйдет из тюрьмы.

В.КУЗНЕЦОВ с приговором не согласен и намерен его обжаловать.