Ющенко подписал указ о праздновании 65-й годовщины создания УПА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил местной власти разработать при участии общественности мероприятия по празднованию 14 октября 2007 года 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Текст соответствующего указа Президента от 12 октября размещен на официальном сайте главы государства.

Также В.ЮЩЕНКО обязал Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации предпринять меры по улучшению социально-бытового и медицинского обслуживания бывших участников украинского освободительного движения, провести работу по изучению их повседневных нужд, изыскать возможности предоставления ветеранам украинского освободительного движения адресной материальной помощи и вручения им памятных подарков.

Кроме того, Кабинету Министров Президент поручил ускорить решение в установленном порядке совместно с Львовской областной государственной администрацией вопроса о сооружении в городе Львове памятника Роману Шухевичу.

Киевской городской государственной администрации дано задание принять меры по завершению в 2008 году строительства и благоустройства в городе Киеве парка чествования борцов за независимость Украины.

Как говорится в указе, он подписан целью восстановления национальной памяти и исторической справедливости, укрепления общественного согласия, консолидации общества и по случаю 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, в поддержку инициативы широких кругов общественности, Всемирного юбилейного организационного комитета по празднованию 100-летия со дня рождения Романа Шухевича и 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.