Минфин разместил только 4-летние ОВГЗ

Министерство финансов Украины 11 октября 2007 года разместило облигации внутреннего государственного займа на сумму 27,774 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно предоставленной информации, были размещены четырехлетние ОВГЗ на сумму 27,774 млн. грн. под 6,4% годовых.

Размещение трех-, семи- и десятилетних ОВГЗ не состоялось.

Справка УНИАН. Законом «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» предусмотрено осуществление заимствований на сумму 11,6 млрд. грн., в том числе внутренних - 3,8 млрд. грн., внешних - 7,798 млрд. грн.

По данным Министерства финансов, объем заимствований для финансирования общего фонда Государственного бюджета в 2006 году составил 11,2 млрд. грн., в том числе внутренние заимствования - 1,6 млрд. грн., внешние - 9,6 млрд. грн. (при плане: внутренние - 4,55 млрд. грн., внешние - 5,05 млрд. грн.).