”Журналисты становятся в очередь, чтобы работать в Киевском медиа-холдинге”

Советник мэра Киева по информационной политике и свободе слова Казбек БЕКТУРСУНОВ заявляет, что в результате реформирования коммунальных СМИ на своих рабочих местах останутся “все достойные журналисты”.

Об этом говорится в заявлении К.БЕКТУРСУНОВА, переданном агентству УНИАН пресс-службой КМДА.

«На сегодня все масс-медиа, входящие в состав холдинга, активно развиваются, а все достойные журналисты останутся на своих местах», - говорится в заявлении.

По словам советника мэра, Киев не останется без муниципальных СМИ. «Просто не стоит путать реформаторов с ликвидаторами», - отметил К.БЕКТУРСУНОВ и подчеркнул, что «нового ничего не произошло».

«Насколько мне известно, идет процесс реализации решения Киевсовета от 14 июня 2007 года - о создании на базе коммунальных СМИ единого мощного холдинга, эффективно работающего в интересах киевлян», - заявил К.БЕКТУРСУНОВ.

По его информации, уже на сегодняшний день тираж газеты «Вечерний Киев» увеличился в 20 раз и достиг 100 тыс. экземпляров; тираж «Крещатика» - 52 тыс. экземпляров.

«Мы перезапустили цветное издание «Украинская столица». ТРК «Киев» уверенно входит в десятку самых смотримых киевлянами телеканалов. К нам стоит очередь из лучших кадров, ждущих своего участия и работы в реорганизованных СМИ. Мы не допустим повторения такой же позорной ситуации, как это было у учредителей газет «Без цензуры» и «24». Мы – приличные люди», - акцентировал советник мэра Киева.