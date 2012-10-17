Солдату, который издевался над сослуживцами, дали 9 месяцев
12:21, 17 октября 2012Общество
1798
Беляевским районным судом Одесской области вынесен приговор солдату-срочнику за применение насилия в отношении своих сослуживцев.
Пребывание в дисциплинарном батальоне в срок службы не засчитывается
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере, по результатам рассмотрения уголовного дела солдат приговорен к 9 месяцам дисциплинарного батальона.
Прокуратура доказала три эпизода издевательств солдата старшего периода службы над пятью сослуживцами в Одесском гарнизоне.
Пребывание в дисциплинарном батальоне в срок службы не засчитывается.
Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 406 Уголовного кодекса Украины (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter