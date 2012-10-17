ЕЭК: Украина и Россия вместо "автомобильной войны" найдут компромисс

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев на пресс-конференции в Москве.

«Я уверен, что в течение ближайших недель договоренность будет достигнута. Переговоры идут, и текст близок к согласованию. Надеюсь, что мы сумеем сохранить тот режим, о котором мы говорили в Киеве, в котором есть консенсус с украинской и российской стороны», - сказал А.Слепнев.

Он подчеркнул, что в России понимают, что не должны возводить барьеры между рынками Украины и странами Таможенного союза, в том числе автомобилей.

По его словам, надо искать решения, которые не будут вводить новые барьеры.

«Думаю, что консенсус будет закреплен на бумаге в ближайшие недели», - сказал А.Слепнев.

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Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

20 сентября министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что стоит расширить перечень стран для действия утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Украина предлагает России ввести в обеих странах национальные режимы для взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Ранее сообщалось, что межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, находится на завершающей стадии подготовки и может быть подписано 28 сентября в рамках проведения саммита глав правительств СНГ в Ялте.

В настоящее время готовится проект постановления Кабинета министров, которым правительство Украины планирует с 1 ноября ввести утилизационный сбор на весь импорт автомобилей, независимо от страны происхождения. Этот документ вносит изменения в постановление №843 от 3 сентября, которым взимание утилизационного сбора введено лишь на автомобили, импортируемые в Украину из России, что означает распространение действия сбора на весь импорт.

Также изменения содержат дополнение, что нормы по уплате утилизационного сбора не распространяются на украинских производителей (резидентов).