Официальный курс валют на 17 октября

04:00, 17 октября 2012
Общество
1432

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 17 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 16 октября – 799.3000)

100 EUR – 1042.7668 (на 16 октября – 1036.7720)

10 RUR – 2.5826 (на 16 октября – 2.5718)

Все курсы валют на 17 октября

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter