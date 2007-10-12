Синоптики пугают мокрым снегом и метелями

Завтра в Украине ожидаются дожди, днем в центральных областях местами сильные, вечером на северо-западе местами мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет юго-западный, 5-12 м/с, днем в западной половине северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура в западных и северных областях на протяжении суток 4-9° тепла, на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, в южных областях до 16°; в Крыму ночью 5-10° тепла, на побережье до 12°, днем 15-20°; в Карпатах ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла.

14-15 октября - облачная погода с прояснениями. Временами дождь, в западной половине с мокрым снегом (15 октября ночью в большинстве южных областей, днем в западных, северных и центральных областях небольшой дождь, на крайнем западе без существенных осадков). Ветер северный, северо-западный, в восточной части юго-западный, 7-12 м/с, 14 октября в Украине, кроме восточной части, 15 октября на юге местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западной части от 2° тепла до 3° мороза, на остальной территории 1-6° тепла, в Крыму, а 14 октября и в Приазовье местами 7-10° тепла; днем в Украине 4-9° тепла, в Крыму, большинстве восточных, а 15 октября и в южных областях 7-12° тепла. В Карпатах снег, мокрый снег, метель, температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

16-17 октября сохранится холодная погода: температура в западных и северных областях ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 3-9° тепла (в Карпатах ночью 2-8° мороза, днем от 1° мороза до 5° тепла ); на остальной территории ночью 1-7° тепла, днем 6-12°, в Крыму до 15° тепла. Временами небольшой и умеренный дождь, ночью местами (кроме юга) с мокрым снегом, лишь на крайнем западе, а ночью и в северных областях местами небольшие осадки.

В Киеве и области в субботу ожидается дождь. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, днем местами по области порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток в Киеве 6-8° тепла, по области 4-9°.

14-15 октября - облачная погода с прояснениями. Временами дождь, ночью местами с мокрым снегом (днем 15 октября небольшой дождь). Ветер северный, 7-12 м/с, 14 октября местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

16-17 октября сохранится холодная погода: температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла. Ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем дождь.