Гриценко разжаловал подполковника

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО своим приказом от 11 октября лишил подполковника Алексея ГРАБОВЦА воинского звания за причастность к хищению военного имущества.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, 3 октября по устному указанию начальника филиала одной из воинских частей подполковника А.ГРАБОВЦА на территорию филиала был запущен и загружен военным имуществом (73 металлические трубы для бурения) гражданский грузовой автомобиль с прицепом. Спустя некоторое время грузовик беспрепятственно без каких-либо документов на военное имущество выехал за территорию филиала, где был задержан работниками военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Этими противоправными действиями подполковник А.ГРАБОВЕЦ нарушил требования статей 11, 49, 58 и 59 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины и статей 1, 4 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, чем дискредитировал высокое звание офицера Вооруженных Сил Украины, говорится в сообщении.