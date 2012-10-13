В Донецке задержали «глухонемого» и его подругу, ограбивших ломбард

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского управления милиции со ссылкой на начальника горуправления, полковника милиции Юрия Седнева.

По его словам. в тот день в помещение ломбарда по пр. Ильича, 91 в Калининском районе вошел неизвестный, который передал кассиру-оценщику записку, в которой сообщал, что он глухонемой, и требовал выдать ему кассу, а в случае невыполнения его требований угрожал взорвать помещение. Сотрудница ломбарда передала ему 13 тыс гривен, и злоумышленник скрылся, оставив картонную коробку, в которой якобы находилась взрывчатка.

Получив сообщение о преступлении, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Взрывных веществ в помещении обнаружено не было.

Преступление было раскрыто в течение суток, хотя злоумышленник, как ему казалось, предусмотрел все. Но опытные правоохранители заметили ряд подозрительных обстоятельств, которые заставили их детально проверить версию инсценировки преступления. Большие сомнения вызывало поведение как «налетчика», так и девушки-кассира.

В результате напряженной оперативной работы милиционеры выяснили, что никакого разбойного нападения не было, а был сговор 24-летнего жителя Пролетарского района и его 20-летней приятельницы по школе. Парень, узнав, что его знакомая работает в ломбарде, предложил ей «легкий заработок», она согласилась. Вместе они придумали план и осуществили его.

В ходе беседы с оперативниками оба признались в совершении преступления..

Уголовное дело в отношении злоумышленников переквалифицировано со ст.187 (разбой) на ч.3 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предполагает наказание – ограничение свободы на срок до 5 лет или до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.