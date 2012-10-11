Официальный курс валют на 11 октября

04:00, 11 октября 2012
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.

Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 11 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 10 октября – 799.3000)

100 EUR – 1030.2178 (на 10 октября – 1035.3333)

10 RUR – 2.5617 (на 10 октября – 2.5701)

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