Угонщики дорогих иномарок при случае украли и комбайн

Об этом УНИАН сообщили в ОСО УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, оперативники уголовного розыска задержали трех жителей Хорола (Полтавская обл), которых подозревают в угоне дорогих иномарок, а также в замене узлов и агрегатов автомобилей. Так, сотрудники уголовного розыска установили, что трое мужчин специализировались на престижных иномарках, как BMW или Mercedes, которые нелегально завозились на территорию Украины, а потом использовались здесь как "двойники".

Первого из подозреваемых оперативники задержали, когда тот ехал на автомобиле Mercedes. Сначала милиция обнаружила незарегистрированный пистолет для стрельбы резиновыми пулями и тут же выяснилось, что не зарегистрирован и Merсedes.

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Позже задержали еще одного подозреваемого. Мужчина передвигался на BMW Х-5, который тоже оказался нелегальным.

Техническая экспертиза, которую проводили специалисты Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Полтавской области, полностью подтвердила оперативную информацию. На многих узлах и агрегатах автомобилей обнаружили «перебитые» номера.

При проверке также установили, что задержанные ранее угнали комбайн, принадлежащий одному из сельскохозяйственных предприятий Чернухинского района. Похитив его, подозреваемые перепродали его другому сельхозпредприятию в Сумскую область. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении фигурантов по признакам преступления, предусмотренного статьей 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), 290 (уничтожение, подделка номеров, узлов и агрегатов транспортных средств) и 289 (незаконное завладение транспортным средством).

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. В настоящее время проводится проверка на причастность вышеуказанных лиц к угонам другого автотранспорта на территории области.