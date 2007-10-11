Шуфрич объяснил, за что уволил директора Чернобыльской АЭС
...Не справился с ремонтом
|Нестор Шуфрич
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, «контракт с генеральным директором Чернобыльской АЭС И.ГРАМОТКИНЫМ был расторгнут в связи с тем, что им не были обеспечены сроки и объемы ремонтных работ, связанных со снятием с эксплуатации Чернобыльской АЭС, а также обеспечением безопасности объекта «Укрытые».
Кроме этого, отмечается в сообщении пресс-службы, контрольными органами был выявлен еще целый ряд нарушений в работе руководства Чернобыльской АЭС.
Решение об увольнении И.ГРАМОТКИНА было принято 2 октября 2007г. на совещании под руководством министра Нестора ШУФРИЧА в присутствии гендиректора ЧАЭС.
Как сообщал УНИАН, МЧС назначило временно исполняющим обязанности гендиректора ЧАЭС технического директора предприятия Андрея БИЛЫКА.
И.ГРАМОТКИН возглавлял ГСП «ЧАЭС» с августа 2005 года.