Шуфрич объяснил, за что уволил директора Чернобыльской АЭС

Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь ГРАМОТКИН был уволен с должности за недостатки и нарушения в работе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, «контракт с генеральным директором Чернобыльской АЭС И.ГРАМОТКИНЫМ был расторгнут в связи с тем, что им не были обеспечены сроки и объемы ремонтных работ, связанных со снятием с эксплуатации Чернобыльской АЭС, а также обеспечением безопасности объекта «Укрытые».

Кроме этого, отмечается в сообщении пресс-службы, контрольными органами был выявлен еще целый ряд нарушений в работе руководства Чернобыльской АЭС.

Решение об увольнении И.ГРАМОТКИНА было принято 2 октября 2007г. на совещании под руководством министра Нестора ШУФРИЧА в присутствии гендиректора ЧАЭС.

Как сообщал УНИАН, МЧС назначило временно исполняющим обязанности гендиректора ЧАЭС технического директора предприятия Андрея БИЛЫКА.

И.ГРАМОТКИН возглавлял ГСП «ЧАЭС» с августа 2005 года.