Почему архиепископ Вышгородский приказал развалить врата в Лавре

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра Украинской православной церкви Московского патриархата планирует в ближайшее время начать работы по восстановлению въездных врат в Киево-Печерской лавре. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил архиепископ Вышгородский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры высокопреосвященный ПАВЕЛ.

«Я думаю, что в ближайшее время мы эту реставрацию начнем – это будет зависеть от наших руководителей, которые руководят этим проектом, и наших возможностей», - сказал ПАВЕЛ, отметив, что церковь сделает все возможное, чтобы работы начались максимально быстро. Он добавил, что священники заинтересованы закончить эти работы к зиме, чтобы на территорию монастыря не попадали недобрые люди.

Как передает корреспондент УНИАН, ПАВЕЛ заверил, что врата будут такими же, как были, поскольку вносить какие-то изменения запрещено.

Он также сообщил, что стоимость работ еще не определена, но они будут проведены, сколько бы они не стоили.

ПАВЕЛ считает, что в разрушении врат виновно руководство Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Он заявил, что в 2005 году просил директора заповедника заняться ремонтом врат, но эти работы не были проведены, невзирая на то, что деньги заповеднику государственным бюджетом были выделены.

По словам архиепископа, 8 октября обвалилась верхняя часть врат, и он принял решение ее разобрать, чтобы случайно не были травмированы люди. «Для того, чтобы не произошло большей беды, я сказал, чтобы ее разобрали», - сказал ПАВЕЛ. При этом он отметил, что врата находились в очень плохом состоянии, и были изношены на 60%.

Он также заверил, что обвинение в адрес священников со стороны руководства заповедника о том, что они разобрали ее для проезда большегрузных автомобилей, не отвечает действительности. По словам архиепископа, Лавра имеет всего один автомобиль КамАЗ, который походил через врата.

Архиепископ ПАВЕЛ также отметил необходимость передать церкви в постоянное пользование все здания Лавры, поскольку из-за небрежного обращения руководства заповедника в ближайшие годы Лавра разрушится.

Как сообщал УНИАН, на территории Киево-Печерской Лавры в ночь на понедельник, 8 октября, был снесен памятник архитектуры без ведома дирекции заповедника. В частности, разрушены врата и ограждение на въезде к Нижней Лавре. Отсутствие памятника архитектуры, который был построен еще в 1850 году, заметили работники Киево-Печерского заповедника утром, когда шли на работу.

Дирекция заповедника утверждает, что никакой проектно-сметной документации они не видели, и памятник архитектуры снесли без их ведома.

11 октября пресс-служба Киевского патриархата распространила заявление, в котором назвала “надругательством над историей и культурой украинского народа разрушение въездных врат в Киево-Печерской лавре, которое было осуществлено по указанию представителей Московского патриархата”.