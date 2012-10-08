Участковый инсценировал продажу наркотиков, чтобы вымогать деньги

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, установлено, что в конце июня - начале июля 2012 года милиционер получил информацию о совершении жителем одного из сел района незаконной продажи наркотических средств и решил использовать эту ситуацию в свою пользу.

Участковый вступил в преступный заговор с пятью своими знакомыми. Сообщники организовали закупку у этого гражданина наркотического вещества неизвестного происхождения. В ходе закупки они инсценировали задержание. При этом назвались работниками милиции, применили приемы рукопашного боя и наручники. От задержанного участковый начал требовать 20 тысяч долларов США за невозбуждение уголовного дела о незаконном хранении и сбыте наркотических средств. 10 тысяч долларов милиционер получил сразу же и разделил их между сообщниками. Через несколько дней правоохранитель получил еще 3 тысячи долларов.

Прокуратурой Волынской области возбуждено уголовное дело в отношении участкового инспектора по факту злоупотребления служебным положением и заведомо незаконного задержания гражданина, совершенного из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 364 и ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины), он уволен из органов внутренних дел.