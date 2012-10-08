Милиция возбудила дело по факту избиения журналистки Черновол

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, уточнив, что дело возбуждено по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В МВД напомнили, что в милицию по телефону поступило сообщение об использовании неизвестными лицами агитационных материалов с ложными данными относительно Т.Черновол.

В частности, сама Т.Черновол сообщила милиции, что в селе Мшана Городокского района Львовской области, куда она приехала вместе со своим помощником, обнаружила три автомобиля, из которого неизвестные лица распространяли агитационные материалы клеветнического содержания. При попытке выяснить происхождение фальшивых листовок к ней была применена физическая сила, заявила кандидат в депутаты.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности совершивших противоправные действия, а также выясняют, где именно были напечатаны агитационные материалы, проинформировали в МВД.

Вместе с тем милиция ожидает результатов экспертизы судмедэкспертов по определению степени тяжести полученных Т.Черновол телесных повреждений.

Как сообщалось, ранее Т.Черновол заявила, что на 120-м округе Львовской области, в котором она баллотируется, было выпущено 100 тысяч фальшивых листовок якобы от ее имени с просьбой перечислить деньги на ее избирательную кампанию на не известный ей счет.