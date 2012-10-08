В Москве подрались пьяные рабочие из Украины, КНДР и России

В Москве подрались рабочие из Украины, КНДР и регионов России. 8 человек госпитализировано.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в пресс-службе московской полиции.

«В ночь на воскресенье в полицию поступила информация о драке на стройплощадке по адресу: 2-я Вольская, строение 30. На место прибыли сотрудники полиции, которые установили, что между группой граждан произошла ссора на бытовой почве, которая переросла в драку», - сказал сотрудник полиции.

По его словам, в результате госпитализированы двое россиян, гражданин Украины и пятеро граждан КНДР.

Полиция выясняет почему произошла потасовка, и на основании полученной информации будет приниматься процессуальное решение.

Большинство пострадавших в состоянии алкогольного опьянения доставлены в больницы с переломами и ушибами.