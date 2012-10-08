В Нацбанке уверяют, что уже смягчили монетарную политику
07:33, 08 октября 2012Общество
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Монетарная политика Национального банка стала более мягкой.
Среднедневные остатки в банках на корсчетах увеличились до чуть более 20 млрд. в сентябре
Такое мнение высказал директор департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергей Кораблин, сообщает «Зеркало недели. Украина».
Представитель центробанка напомнил, что были уменьшены ставки по операциям РЕПО, были увеличены сроки выдачи средств с 30 до 90 дней, смягчены условия резервирования, увеличены возможные остатки средств банков на корсчетах.
«Как следствие, по последним данным, среднедневные остатки в банках на корсчетах увеличились от 17,9 млрд. в августе до чуть более 20 млрд. в сентябре», - добавил С. Кораблин.
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