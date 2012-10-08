В Нацбанке уверяют, что уже смягчили монетарную политику

Такое мнение высказал директор департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергей Кораблин, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Представитель центробанка напомнил, что были уменьшены ставки по операциям РЕПО, были увеличены сроки выдачи средств с 30 до 90 дней, смягчены условия резервирования, увеличены возможные остатки средств банков на корсчетах.

«Как следствие, по последним данным, среднедневные остатки в банках на корсчетах увеличились от 17,9 млрд. в августе до чуть более 20 млрд. в сентябре», - добавил С. Кораблин.