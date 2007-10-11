СМИ: Алла Пугачева уходит со сцены

Алла Пугачева уходит со сцены. Она намерена заняться новым проектом - созданием радиостанции. Впрочем Примадонна все же будет появляться в телепередачах и участвовать в сборных концертах, - сообщает агентство Е-ньюс. По этим данным, о своем уходе со сцены Пугачева объявит под новый год. Как рассказал агентству один из музыкантов певицы, цитируем, "не может она больше ездить на гастроли - устала, да и здоровье не то» - конец цитаты. Отметим, Пугачева уже заявляла о своем намерении оставить сцену - десять лет назад она публично объявила, что прекращает эстрадную карьеру, однако обещание не сдержала.

Эхо Москвы