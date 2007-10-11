Украинский переводчик Корана обнародовал результаты двух лет работы

Студент гуманитарного факультета Национального университета «Острожская академия» Михаил ЯКУБОВИЧ за два года перевел пятую часть священной книги ислама - Корана.

Как сообщает официальный сайт «Острожской академии», фрагмент его перевода Корана (полного перевода Корана на украинском языке нет) с сопроводительной статьей недавно опубликуван в литературном журнале «Киевская Русь» (Книга 9 (XVIII)). Публикация носит название «Смыслы Преславного Корана на украинском языке», и вместе с предисловием занимает свыше ста страниц журнала. Перевод сопровождается большим количеством комментариев и объяснений из классических арабских источников, переведенных непосредственно из наследия мусульманской экзегетики.

Как передает корреспондент УНИАН, автор перевода М.ЯКУБОВИЧ заявил, что его заветной целью является полный перевод Корана на украинский язык.