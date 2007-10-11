Украинский переводчик Корана обнародовал результаты двух лет работы
Студент Острожской академии прошел часть пути
Студент гуманитарного факультета Национального университета «Острожская академия» Михаил ЯКУБОВИЧ за два года перевел пятую часть священной книги ислама - Корана.
Как сообщает официальный сайт «Острожской академии», фрагмент его перевода Корана (полного перевода Корана на украинском языке нет) с сопроводительной статьей недавно опубликуван в литературном журнале «Киевская Русь» (Книга 9 (XVIII)). Публикация носит название «Смыслы Преславного Корана на украинском языке», и вместе с предисловием занимает свыше ста страниц журнала. Перевод сопровождается большим количеством комментариев и объяснений из классических арабских источников, переведенных непосредственно из наследия мусульманской экзегетики.
Как передает корреспондент УНИАН, автор перевода М.ЯКУБОВИЧ заявил, что его заветной целью является полный перевод Корана на украинский язык.