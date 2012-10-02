При обыске у начальника Южной таможни обнаружили 870 тысяч долларов
14:36, 02 октября 2012Общество
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В служебном кабинете начальника Южной таможни изъято свыше 870 тысяч долларов.
Велькова поведала подробности
Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Маргарита Велькова.
«Обыск проводился работниками правоохранительных органов в рамках досудебного следствия по уголовному делу в отношении начальника одного из таможенных постов Южной таможни и главного инженера этого поста. Чиновники подозреваются в вымогательстве и получении взятки для проведения таможенного оформления 11 контейнеров груза», - объяснила М.Велькова.
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