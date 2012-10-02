При обыске у начальника Южной таможни обнаружили 870 тысяч долларов

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Маргарита Велькова.

«Обыск проводился работниками правоохранительных органов в рамках досудебного следствия по уголовному делу в отношении начальника одного из таможенных постов Южной таможни и главного инженера этого поста. Чиновники подозреваются в вымогательстве и получении взятки для проведения таможенного оформления 11 контейнеров груза», - объяснила М.Велькова.