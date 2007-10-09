Янукович: долга перед Газпромом больше нет

Украина передала России 8 млрд. куб. м газа из подземных хранилищ страны в качестве компенсации долга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на брифинге журналистам в Москве.

«На сегодняшний день долга перед Газпромом нет», - подчеркнул премьер.

Напомним, 2 октября "Газпром" заявил о существовании задолдженности Украины за газ в размере более 1,3 млрд. долл. и предупредил о сокращении поставок газа для Украины в случае непогашения долга до 1 ноября 2007 года.