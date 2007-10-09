При получении взятки задержан сотрудник Амвросиевской таможни

В Донецкой области при получении взятки в размере 5 тыс. долларов США задержан руководитель одного из подразделений Амвросиевской таможни.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Донецкой области, задержание было произведено сотрудниками Управления совместно с работниками прокуратуры.

Следствием установлено, что сотрудник таможни требовал деньги за непривлечение гражданина Украины к уголовной ответственности по поводу возможного незаконного ввоза на территорию нашей страны транспортных средств.

По факту получения взятки прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело.