При получении взятки задержан сотрудник Амвросиевской таможни
19:44, 09 октября 2007Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Донецкой области при получении взятки в размере 5 тыс. долларов США задержан руководитель одного из подразделений Амвросиевской таможни.
Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Донецкой области, задержание было произведено сотрудниками Управления совместно с работниками прокуратуры.
Следствием установлено, что сотрудник таможни требовал деньги за непривлечение гражданина Украины к уголовной ответственности по поводу возможного незаконного ввоза на территорию нашей страны транспортных средств.
По факту получения взятки прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело.
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