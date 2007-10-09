Вcемирный банк планирует ежегодно вкладывать в Украину около 1 млрд. долл.

Всемирный банк планирует на протяжении ближайших нескольких лет ежегодно вкладывать в Украину около 1 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, главный экономист Представительства ВБ в Украине Мартин РАЙЗЕР сообщил сегодня, что предварительно именно такой объем средств будет ежегодно направляться в экономику Украины в ближайшие несколько лет. При этом он отметил, что окончательные цифры будут известны только после принятия новой стратегии партнерства ВБ и Украины, утвердить которую планируется до конца текущего года.

По словам М.РАЙЗЕРА планируется, что в общем объеме предоставляемых ВБ ежегодно Украине средств 300-400 млн. долл. будут составлять займы на реализацию стратегии развития, а остальные ресурсы будут направлены на внедрение инвестиционных проектов.

Также М.РАЙЗЕР сообщил, что основной объем средств планируется направить на модернизацию инфраструктуры и усовершенствование системы государственных финансов.

Он отметил, что развитие многих секторов украинской экономики не требует дополнительных инвестиций и возможно за счет пересмотра порядка использования уже имеющихся ресурсов.

«Нам кажется, что во многих сферах нет необходимости в дополнительных ресурсах, а существует проблема использования уже существующих ресурсов», - подчеркнул М.РАЙЗЕР.

В свою очередь руководитель деятельности Международной финансовой корпорации в Украине Елена ВОЛОШИНА, отвечая на вопрос относительно объемов предоставления Украине ресурсов для развития, не смогла назвать конкретные цифры, отметив, что объемы финансирования во многом зависят от спроса на ресурсы со стороны субъектов хоздеятельности.

Она также отметила, что, определяя принципы работы в Украине, МФК координирует свои действия с ВБ, при этом, в отличии от последнего, учреждение делает упор на финансировании проектов в частном секторе.

Что касается финансирования украинских банков, то, по словам Е.ВОЛОШИНОЙ, МФК планирует предоставить доступ к «длинным деньгам».

Е.ВОЛОШИНА сообщила, что на сегодня МФК направила в Украину около 750 млн. долл., реализовав при этом около 30 проектов.