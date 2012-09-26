Польский эксперт: гражданам Украины неоткуда брать объективную информацию

Это происходит из-за 1) ограничения свободы слова владельцами средств массовой информации, 2) самоцензуры журналистов и 3) засилья заказных материалов.

Такое мнение выразил эксперт польского аналитического Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Тадеуш Ольшанский в специальном обзоре, текст которого передан УНИАН.

"За последние два года независимость медиа в Украине систематически ограничивается. После периода относительной свободы 2005-2010 года масштабы прямого и косвенного контроля власти над медиа увеличились, что нивелировало достижения помаранчевой революции в этой сфере", - написал аналитик.

Он отметил, что медиа все меньше выполняют функцию контроля власти и политиков и объективного информирования общества, становясь инструментом политической и экономической борьбы.

По теме: ИМИ констатирует резкий рост нарушений прав журналистов

Т.Ольшанский обратил внимание, что профессиональные стандарты объективности нарушают не только журналисты провластных телевизионных каналов, но также оппозиционные.

Аналитик отметил, что почти 80% украинцев называют главным источником информации о происходящем в Украине телевидение, около 40% - печатные средства массовой информации и менее 20% - интернет-медиа, отметив, что последние остаются наиболее объективными СМИ в Украине.

"Кандидаты от оппозиции имеют ограниченный доступ к наиболее популярным медиа. Растет количество нарушений прав журналистов, учащаются случаи их избиения и осложнения исполнения ими профессиональных обязанностей. Мониторинг телевизионных программ и печатных медиа свидетельствует о все возрастающем количестве скрытых рекламных материалов, умалчивании невыгодных для власти тем, презентации материалов, не соответствующих журналистским стандартам, и других формах манипуляции общественным мнением в контролируемых олигархами и государством медиа", - отмечается на сайте Центра.

В то же время Т.Ольшанский назвал "незначительным" влияние украинских СМИ на политические процессы в Украине в канун запланированных на 28 октября выборов в Верховную Раду, объяснив свое мнение тем, что люди занимают "пассивную позицию, измучены политикой и сконцентрированы на социальных делах".