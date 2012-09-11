ИМИ констатирует резкий рост нарушений прав журналистов

На сайте организации отмечается, что с приближением выборов можно констатировать резкий рост количества нарушений прав журналистов и судебных исков к СМИ и отдельным журналистам.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного барометра свободы слова, который проводит ИМИ, за август 2012 года.

Так, если за каждый из трех первых месяцев 2012 года фиксировалось: в январе - 6 случаев препятствования выполнению профессиональных обязанностей журналистов, в феврале-марте по 15, в апреле 16, то в августе - уже 39.

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Основным нарушением журналистских прав было препятствование выполнению профессиональных обязанностей и цензура (16 случаев). Также не последним фактором, который не способствует ситуации со свободой слова в канун выборов, стали более частые иски к журналистам и СМИ (в целом – 11 случаев). Зафиксировано по пять случаев избиения и запугивания журналистов, а также факты разнообразного давления, в том числе экономического.