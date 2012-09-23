В Киевской области около ста чернобыльцев объявили бессрочную голодовку

Около ста чернобыльцев объявили бессрочную голодовку в городе Сквира Киевской области.

Как передает ТСН, люди обвиняют местный Пенсионный фонд в нарушениях при пересчете пенсий.

Из-за этого их выплаты уменьшились фактически в два раза. При этом людей начали лишать статуса ликвидаторов.

По словам протестующих, Пенсионный фонд через свыше четверть века после аварии требует от чернобыльцев документы, где они работали во время аварии и сколько.

Как отмечают сами чернобыльцы, проблема в том, что большинства предприятий уже не существует, как и их правопреемников, а в придачу и документов.

Так было и раньше, свои выплаты люди получали через решение судов. Вместо этого сейчас Пенсионный фонд упразднил старое решение суда, отмечает ТСН.

Местные чернобыльцы вспомнили протесты в Киеве под Верховной Радой и заявили, что на такой штурм готовы и здесь.

Главный счетовод пенсий в Сквире на телефонные звонки журналистов не ответил. Глава районной госадминистрации Николай Горбалинский, под чьими окнами и протестуют чернобыльцы, сначала заявил, что проблемы нет, а затем сам обвинил людей в клевете.

«Здесь фактически 2-3 раза еженедельно приезжают из области, нарушений никаких. Что еще?», - заявил председатель Сквирской РГА.