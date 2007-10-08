Газпром и Юрий Бойко согласовали схему погашения долга за газ
20:58, 08 октября 2007Общество
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... бумаги планируется подписать завтра
|Алексей Миллер и Юрий Бойко
"Стороны согласовали схему погашения задолженности хозяйствующих субъектов Украины за поставленный в текущем году газ. Подписание соответствующих документов планируется завтра", - говорится в сообщении.
В украинской делегации журналистам отметили, что документы будут подписываться на уровне хозяйствующих субъектов и что договоренности касаются, в частности, газа в украинских подземных хранилищах.
Как сообщалось, Украина в 2007 г. накопила в своих ПХГ рекордный объем газа - свыше 31 млрд куб. м, часть которого принадлежит компаниям "УкрГаз-Энерго" и RosUkrEnergo.
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