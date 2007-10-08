Газпром и Юрий Бойко согласовали схему погашения долга за газ

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко согласовали схему погашения задолженности за газ, говорится в пресс-релизе компании.

"Стороны согласовали схему погашения задолженности хозяйствующих субъектов Украины за поставленный в текущем году газ. Подписание соответствующих документов планируется завтра", - говорится в сообщении.

В украинской делегации журналистам отметили, что документы будут подписываться на уровне хозяйствующих субъектов и что договоренности касаются, в частности, газа в украинских подземных хранилищах.

Как сообщалось, Украина в 2007 г. накопила в своих ПХГ рекордный объем газа - свыше 31 млрд куб. м, часть которого принадлежит компаниям "УкрГаз-Энерго" и RosUkrEnergo.

РИА "Новости", РосБизнесКонсалтинг