Правительство решило усилить поддержку садо- и хмелеводства

Правительство выделит на развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства в 2012 году 1,75 млрд грн, что почти в три раза больше суммы прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на начальника отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия Виктора Костенко.

По его словам, это стало возможным благодаря действующему на основании закона «О сборе на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводстве» 1,5% сбора от реализации алкогольных напитков и пива.

«Если раньше благодаря ему (сбору) поступало 400-600 миллионов гривен, то в этом году мы ожидаем примерно 1,75 млрд грн, которые пойдут на возмещение расходов садоводам, виноградарям и хмелеводам. Таким образом, государственная поддержка хмелеводства, садоводства и виноградарства значительно увеличится», - цитирует пресс-служба В.Костенко.

По информации пресс-службы, с начала действия закона в Украине посажено почти 50 тыс. га новых виноградников и 50 тыс. га садов и ягодников. При этом государство компенсировало половину затрат сельхозпроизводителей, или почти 3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, с 2012 года государственная компенсация за высаженные сады и виноградники распространяется на фермеров и единоличников. Ранее участие в этой государственной программе принимали в основном крупнотоварные производители. В 2012 году этой дотацией уже воспользовались 230 предприятий.