Нужен ли украинцу пистолет?

Международная общественная организация «Международное антитеррористическое единство» выступает за предоставление гражданам права на приобретение оружия для самозащиты, защиты своего имущества и жизни других граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение высказали сегодня члены организации во время круглого стола в Киеве на тему «Нужен ли Украине «Закон об оружии».

Как отметил почетный президент МОО «Международное антитеррористическое единство» Василий КРУТОВ, в целом во всем мире применение зарегистрированного оружия было признано неправомерным менее чем в 1,5 процентов случаев.

Кроме того, отметил он, человек, который имеет зарегистрированное оружие, «десять раз подумает, прежде чем его применить».

В то же время В.КРУТОВ напомнил, что, в соответствии со статистическими данными МВД Украины, 90% убийств происходят с применением так называемых «бытовых средств», а именно ножей, топоров и т.п.

По убеждению участников круглого стола, несовершенство нормативного урегулирования вопросов производства, владения, хранения, использования и распространения оружия, боеприпасов, а также отсутствие правового обеспечения режима контроля в указанной сфере приводит к ухудшению состояния оперативной обстановки в Украине и совершению резонансных преступлений.

Также, отмечают участники заседания, не гарантируется в полной мере конституционное право граждан на защиту своей жизни, здоровья, собственности и охрану общественного порядка. Тогда как в большинстве европейских стран, в том числе в ряде стран СНГ, граждане имеют право на приобретение короткоствольного огнестрельного оружия, оружия травматического действия, электрошоковых устройств, граждане Украины ограничены в выборе только газовым оружием.

В связи с этим участники круглого стола предлагают в качестве первого шага в направлении легализации продажи оружия пересмотреть постановление Кабинета министров Украины, изданное в 1993 году, о приобретении и использовании спецсредств, особенно для выполнения функций по охране и безопасности жизни, имущества граждан.

Вместе с тем, участники круглого стола считают, что преимущество в получении права на оружие должны иметь представители негосударственного сектора безопасности (охранные предприятия, службы безопасности субъектов хозяйствования), а работники этого сектора до получения разрешения на приобретение оружия должны пройти соответствующие проверки в медицинских учреждениях и МВД, которое в дальнейшем непосредственно должно осуществлять контроль за деятельностью этих лиц.

Участники круглого стола предлагают МВД создать рабочую группу при координационном совете министерства для разработки соответствующих механизмов осуществления контроля за получением оружия, учреждения системы подготовки граждан к возможности приобретения, использования и хранения оружия.