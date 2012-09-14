На дне Днепра в пределах Киева лежат 10 затонувших судов

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева со ссылкой на начальника транспортного управления прокуратуры столицы Максима Гольдарба.

По его данным, на дне Днепра в пределах Киева на сегодняшний день находятся 10 больших затонувших судов и десятки малых плавсредств.

«Суда годами лежат в Днепре, загрязняют реку, и никто их оттуда не поднимает. Если в прошлом году из Днепра подняли 2 судна, то в этом году – ни одного. Мы обязали коммунальное предприятие «Плесо», пока еще есть благоприятные природные условия, очистить Днепр от затонувших судов», – сказал он.

М.Гольдарб напомнил, что Днепр – это источник питьевой воды не только для киевлян, но и для миллионов людей, проживающих вдоль ее русла.

«Мы подняли эту проблему на общегородской уровень, и требуем от органов власти и контроля, наконец, позаботиться о людях и экологии вокруг нас», - отметил прокурор.