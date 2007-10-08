VIP-публика спустилась в соляную шахту слушать музыку (фото)

6 и 7 октября в выработке соляной шахты ПО "Артемсоль" высотой в 28 метров, длиной в 120 и шириной 12, расположенной на глубине 288 метров под Соледаром Донецкой области проходили концерты классической музыки, сообщает газета "Сегодня".

В этом году, уже четвертый раз оценить непревзойденно чистое звучание классической музыки в соляной шахте собралось около 350 поклонников.

К выступлению музыканты готовились тщательнее, чем обычно. Низкая температура, высокая влажность и специфика концертного помещения заставляют инструменты звучать совсем иначе.

Симфоническим оркестром донецкой филармонии руководил дирижер Вольфрам Розенберг, также выступал квартет из Франции. Помимо классических произведений меломаны наслаждались венским кофе и фуршетом.

"Там было все!", - с аппетитом вспоминали участники действа. Стоимость билета на один день фестиваля была солидной - около 300 евро, а вся программа фестиваля плюс VIP-банкет - 1000 евро.

Среди слушателей классической музыки было много зарубежных гостей. Впрочем, для них этот светский раут был не столько эстетическим наслаждением, сколько расширением возможностей собственного бизнеса.

Организаторы соляной симфонии надеются, что после четвертой удачной попытки, этот эксклюзивный подземный концерт станет для Донбасса традиционным.

Фото Александра Синицы / УНИАН