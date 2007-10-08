VIP-публика спустилась в соляную шахту слушать музыку (фото)
Фестиваль в Соледаре становится традиционным
6 и 7 октября в выработке соляной шахты ПО "Артемсоль" высотой в 28 метров, длиной в 120 и шириной 12, расположенной на глубине 288 метров под Соледаром Донецкой области проходили концерты классической музыки, сообщает газета "Сегодня".
В этом году, уже четвертый раз оценить непревзойденно чистое звучание классической музыки в соляной шахте собралось около 350 поклонников.
К выступлению музыканты готовились тщательнее, чем обычно. Низкая температура, высокая влажность и специфика концертного помещения заставляют инструменты звучать совсем иначе.
Симфоническим оркестром донецкой филармонии руководил дирижер Вольфрам Розенберг, также выступал квартет из Франции. Помимо классических произведений меломаны наслаждались венским кофе и фуршетом.
"Там было все!", - с аппетитом вспоминали участники действа. Стоимость билета на один день фестиваля была солидной - около 300 евро, а вся программа фестиваля плюс VIP-банкет - 1000 евро.
|Дирижер Вольфрам Розенберг (Германия) и оперная певица, сопрано Казарина Кореззи (Румыния)
|Дирижер Вольфрам Розенберг (Германия) и оперная певица, меццо-сопрано Елена Суворова
|Выставка живописи
Фото Александра Синицы / УНИАН