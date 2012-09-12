Приемная мать до смерти забила 5-летнюю дочку

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, вчера Апелляционная инстанция оставила приговор суда первой инстанции без изменений - женщину признали виновной в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч.2 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины, и приговорили к 9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

В прокуратуре напомнили, что в августе 2009 года жительница Макеевки, не имеющая собственных детей, взяла под опеку двух малолетних сестер Анастасию и Аллу 2005 и 2007 годов рождения. Но ровно через год, после обретения новой «семьи» старшая девочка скончалась в возрасте 5 лет.

В ходе расследования обстоятельств смерти ребенка было установлено, что опекунша с целью наказания неоднократно била ребенка, нанося Анастасии множество ударов по голове, рукам и ногам. В результате девочке были причинены тяжкие телесные повреждения. Кроме того, видя явное ухудшения здоровья 5-летней дочери, женщина своевременно не обращалась за квалифицированной медицинской помощью, что и повлекло смерть ребенка. Настя умерла на операционном столе реанимационного отделения детской инфекционной больницы. Причиной смерти стал инфекционно-токсический шок, как следствие сепсиса, развившегося в результате причиненных множественных ран и ссадин.

В день смерти 5-летнего ребенка опекунша была задержана.

Младшая сестра Анастасии Алла была доставлена на осмотр в медицинское учреждение, где на теле 3-летнего ребенка также были зафиксированы множественные следы от побоев.